В России стартовали продажи бюджетного iPhone XR

В России стартовали продажи смартфона iPhone XR.Об этом сообщил ТАСС.

«Как мы и ожидали, многие покупатели ждут возможности посмотреть на устройства живьем, оценить новые цветовые решения и новый форм-фактор с диагональю 6,1 дюйма не только по фотографии», - рассказали в пресс-службе «М.Видео – Эльдорадо».

Такое же мнение озвучили в пресс-службе магазина re:Store.

Как сообщила газета «Известия», сославшись на слова представителя МТС, число предзаказов на iPhone XR почти в 1,5 раза опережает заказы на iPhone XS и XS Max.Отмечается, что причиной такому явлению считается широкий выбор ярких расцветок корпуса, а также программное обеспечение, которое не уступает более дорогим моделям iPhone.представитель «Вымпелком» рассказал, что чаще всего клиенты выбирают модели черного цвета с памятью 128 Гб.

IPhone XR – третья новинка Apple, которая была представлена в сентябре.С 26 октября гаджет можно купить в официальном интернет-магазине Apple в белом, черном,синем, желтом, коралловом цветах и в специальном цвете (Product) Red с памятью 64,128 и 256 Гб. Цена новинки колеблется от 64,99 тысяч рублей до 77,99 тысяч рублей в зависимости от объема памяти гаджета.