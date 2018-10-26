Рваные раны и перелом: пострадавший в римском метро фанат ЦСКА рассказал о состоянии

Пострадавший в римском метро болельщик ЦСКА рассказал, как все произошло в момент обрушения эскалатора. Станислав Назаров получил множественные рваные раны одной ноги и перелом другой. Сегодня его выписали из госпиталя в Риме. Врачи обещают, что он сможет вставать через месяц.

По его словам, когда эскалатор рухнул, люди на нем не прыгали и не пели, как это утверждали ранее некоторые СМИ.

«Мы ехали на эскалаторе, спокойно общались стояли. Я и мои друзья. Внезапно он начал ускоряться и поехал очень быстро. Кто-то успел отпрыгнуть в сторону, я и еще люди упали. Потом я плохо помню. Меня вытащили наверх, там забрали врачи скорой. Травмы – перелом одной ноги и рваная рана другой», - рассказал Станислав.

Инцидент в римском метро произошел вечером 23 октября. Россияне направлялись на матч футбольной Лиги чемпионов между ЦСКА с «Ромой». При спуске на станции Repubblica эскалатор вышел из строя и обрушился.