Болтон рассказал об угрожающих «сердцу России» китайских ракетах

Советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон во время визита в Тбилиси заявил, что Вашингтон хочет провести с Москвой переговоры об активности Китая в военной сфере.

Он отметил, что китайские ракеты представляют для Москвы угрозу, потому что «сердце России» находится в зоне их поражения.

Также Болтон оценил Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД) из которого США намерены выйти.

По его словам, это пережиток холодной войны.

Ранее стало известно, что Москва готова продолжать работу с США по Договору о ракетах средней и меньшей дальности, но Вашингтон не хочет действовать на равноправной основе. По словам представителя МИД РФ Мария Захарова, возможный выход США из ДРСМД может привести к новой гонке вооружений.