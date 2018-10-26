Путин пошутил над севшей в его кресло губернатором ХМАО Комаровой

Губернатор Ханты-Манскийского автономного округа Наталья Комарова случайно села в кресло президента России Владимира Путина в начале встречи с ним. Российский лидер с юмором отнесся к сложившейся ситуации и нашел правильные слова, чтобы ее смягчить.

«Тоже хорошее место», — сказал президент России, увидев смущение Комаровой.

Владимир Путин провел рабочую поездку в Уральский федеральный округ. В Ханты-Мансийске он посетил Музей природы и человека, где ему рассказали о сотворении мира и преподнесли подарки.