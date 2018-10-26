Путин призвал грамотно решать проблему цыганского криминала

Президент России Владимир Путин призвал правоохранительные органы грамотно и аккуратно действовать в решении криминальных вопросов среди цыганского населения. По словам президента, необходимо соблюдать интересы граждан.

«Это проблема всего общества, проблема эффективности работы правоохранительных органов. Надо было своевременно и грамотно выстраивать эту работу», — сказал Путин на заседании президентского Совета по межнациональным отношениям.

Путин подчеркнул, что нужно дать возможность гражданам вести оседлый образ жизни и получать образование и жилье.