В Москве объявили желтый уровень опасности в субботу

В российской столице объявлен желтый уровень погодной опасности в субботу,27 октября, из-за сильного ветра. Об этом сообщил Гидрометцентр.

В сообщении говорится, что порывы ветра могут достигать до 17 метров в секунду. По прогнозам синоптиков, дневная температура составит 5-7 градусов тепла, пройдут дожди. В воскресенье также ожидаются осадки. Воздух прогреется до 4-6 градусов.

Сообщается, что в начале следующей недели в Москве похолодает. Столбик термометра опустится до минус двух градусов, ночью возможны заморозки до минус шести градусов.