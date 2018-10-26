Силуанов рассказал о ценах на бензин на 2019 год

Цена на бензин в 2019 году будет расти не выше темпов инфляции. Об этом заявил министр финансов России Антон Силуанов в интервью телеканалу «Россия-1».

По его словам, рост цен на топливо может сдерживать повышение экспортной пошлины и ограничение экспортных поставок.

«Мы не планируем каких-либо серьезных изменений ценовой политики на бензин. Да она будет расти, но она будет расти в рамках темпов инфляции», - заявил Силуанов.

Он также отметил, что ведомство договорилось о ценовой политике с нефтеперерабатывающими компаниями и об инструментах урегулирования цен.

Один из них это экспортная пошлина, которая сделает невыгодным экспорт. Это делается для того, по словам министра, чтобы как можно больше нефтепродуктов оставалось на внутреннем российском рынке.