Суд арестовал сооснователя хакерской группы «Шалтай-Болтай»

Лефортовский суд Москвы заочно арестовал сооснователя хакерской группы «Шалтай-Болтай» Александра Глазастикова, которого обвиняют в неправомерном доступе к компьютерной информации.

Как сообщает РИА Новости, Глазастиков объявлен в международный розыск.

Ранее суд назначил главе хакерской группировки Владимиру Аникееву два года колонии общего режима за взлом почты ряда лиц.