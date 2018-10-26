Суд арестовал сооснователя хакерской группы «Шалтай-Болтай»
Ранее суд назначил главе хакерской группировки Владимиру Аникееву два года колонии общего режима за взлом почты ряда лиц.
Фото: CHROMORANGE Bilderbox, Globallookpress
Лефортовский суд Москвы заочно арестовал сооснователя хакерской группы «Шалтай-Болтай» Александра Глазастикова, которого обвиняют в неправомерном доступе к компьютерной информации.
Как сообщает РИА Новости, Глазастиков объявлен в международный розыск.
Ранее суд назначил главе хакерской группировки Владимиру Аникееву два года колонии общего режима за взлом почты ряда лиц.