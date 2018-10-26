Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Суд арестовал сооснователя хакерской группы «Шалтай-Болтай»

Анастасия Евдокимова
21:05 26.10.2018
Ранее суд назначил главе хакерской группировки Владимиру Аникееву два года колонии общего режима за взлом почты ряда лиц.
Суд арестовал сооснователя хакерской группы «Шалтай-Болтай»
Фото: CHROMORANGE Bilderbox, Globallookpress

Лефортовский суд Москвы заочно арестовал сооснователя хакерской группы «Шалтай-Болтай» Александра Глазастикова, которого обвиняют в неправомерном доступе к компьютерной информации.

Как сообщает РИА Новости, Глазастиков объявлен в международный розыск.

Ранее суд назначил главе хакерской группировки Владимиру Аникееву два года колонии общего режима за взлом почты ряда лиц.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата26.10.2018, 14:33
Недружелюбный космос: чем опасны длительные космические полеты
Дата26.10.2018, 09:36
Минобороны РФ показало запуски ракет с фрегата «Адмирал Горшков» в Баренцевом море
Дата26.10.2018, 17:57
FIFA признала чемпионат мира в России лучшим в истории
Дата11.09.2018, 12:37
Сборка истребителей Су-35 в цехе секретного завода КнААЗ: фоторепортаж
Дата26.10.2018, 18:35
Мощнее «Бронебойщика»: в РФ создают ракету «Монолит», способную пробивать железобетон
Дата23.10.2018, 14:22
Место самого древнего кораблекрушения обнаружили в Черном море
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Матуа
«Остров Матуа»
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2018»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
МАКС 2017
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
17:47 Армия
Видео
Как выглядит крупнейший склад с боеприпасами в Европе: эксклюзив «Звезды»
17:07 В стране и мире
Видео
ФСБ предотвратила теракты в Москве
16:17 В стране и мире
Видео
Опубликованы кадры самых масштабных учений НАТО со времен холодной войны
16:10 Армия
Видео
Спецназ ЮВО и Пакистана уничтожает боевиков на скалах: кадры учений «Дружба-2018»
14:23 В стране и мире
Видео
Названы дата и место прощания с Николаем Караченцовым
События дня
События дня
Умер Николай Караченцов
Построим Храм Вместе!
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
Путину поведали легенду о сотворении мира и подарили пояс охотника
Видео
Цистерна с авиационным керосином протаранила самолет: видео
Слишком короткое платье: оптический обман поставил пользователей в тупик
Украинский министр на форуме в Белоруссии попросил не говорить по-русски
Видео
Депутат Рады устроил драку в прямом эфире: видео
Видео
Автомобильный мост обрушился под большегрузом в Приморье
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.