Названы лучшие оптические иллюзии года

Стали известны победители конкурса «Лучшая оптическая иллюзия года». Об этом сообщил таблоид Daily Mail.

Победителем стал японский математик Кокичи Сугихаре за работу «Трехсмысленный объект». Он получил три тысячи долларов призовых. Иллюзия представляет собой двумерное изображение прямоугольной структуры с флагштоком, которое видится по-разному с трех точек обзора.

Второе место занял ролик ученых из Университета Западной Англии в Бритоле и Лондонского городского университета, которые представили жюри иллюзию с множеством цветных точек, меняющих направление движения при добавлении фона.

На третьем месте оказалась иллюзия под названием «Вид глазами червя», которая была создана учеными британского Университета Сандерленда. Ее смысл в том, что мозг «сбивают с толку» сменой цветов и направления движения полос.