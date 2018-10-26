Трамп подтвердил задержание подозреваемого в отправке взрывных устройств

Президент США подтвердил информацию о задержании подозреваемого в отправке взрывных устройств по почтею.

«Подозреваемый был задержан и отправлен под стражу», — приводит RT слова Трампа.

Также он добавил, что причастные к преступлению будут установлены в ходе расследования.

Ранее телеканал CNN сообщил, что спецслужбы США установили источник отправки посылки с бомбами. Несколько посылок с самодельными бомбами прошли через центр по сортировке почты в городе Опа-Лока на юге Флориды. По мнению следователей, как минимум часть посылок была отправлена именно из Флориды.

В США были обнаружены десять самодельных бомб, направленных восьми адресатам. Среди получателей опасных посылок актер Роберт Де Ниро, финансист Джордж Сорос, экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон, бывший президент США Барак Обама, экс-директор ЦРУ Джон Бреннан, бывший глава Минюста США Эрик Холдер, член палаты представителей Максин Уотерс и бывший вице-президент США Джозеф Байден.