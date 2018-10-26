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Житель Челябинска создал спасательную капсулу для самолетов

Екатерина Масло
19:55 26.10.2018
Изобретатель создал специальные подушки безопасности, которые выстреливают из корпуса самолета при аварийной ситуации.

Житель Челябинска Анатолий Иванов создал спасательную капсулу для самолетов.

Несмотря на то, что самолет считается самым безопасным видом транспорта в мире, при крушении остаться в живых шансов у пассажиров очень мало. Мужчина предлагает решить эту проблему специальными подушками безопасности, которые будут выстреливать из корпуса авиалайнера при аварийной ситуации. Они созданы из специального материала и наполняются воздухом. В результате изобретение смягчает удар.

По словам автора, такая система будет удерживать внутри себя людей даже после того, как корпус самолета полностью развалится. Защитная конструкция будет изготовлена из негорючего материала, а при посадке на воду самолет просто не сможет утонуть.

Анатолий Иванов изготавливал эти подушки безопасности целый год. Мужчина уже получил на него патент и в настоящее время ведет переговоры со Сколково и авиакомпаниями.

Производство и установка такой системы спасения не потребует больших вложений. По словам конструктора, его изобретение сможет работать не только в самолетах, но и в поездах, теплоходах и даже в многоквартирных домах.

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