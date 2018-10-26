ГА ООН не внесла на рассмотрение проект резолюции по ДРСМД от России

Генассамблея ООН не внесла на рассмотрение российский проект резолюции по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Россия предложила Генассамблее ООН призвать стороны к сохранению ДРСМД. Против внесения проекта проголосовали 55 стран, за — 31, воздержались 54.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что выход США из Договора РСМД может привести к новой гонке вооружений. В связи с этим у Москвы возникает вопрос, что США будут делать с вновь появляющимися ракетами. Российский президент отметил, что, если ракеты будут поставляться в Европу, Россия будет вынуждена ответить зеркально.

О том, что США могут выйти из ДРСМД, заявил 20 октября президент США Дональд Трамп. Москва назвала угрозу выхода США из ДРСМД «шантажом».