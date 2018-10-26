Подозреваемого в отправке бомб американским политикам задержали в США

Полиция США задержала подозреваемого в отправке посылок американским политикам, которые могли содержать взрывные устройства. Об этом сообщила официальный представитель минюста Сара Исгур-Флорес.

По ее словам, в 14:30 по местному времени (21:30 по московскому времени) будет проведена пресс-конференция.

Как сообщил CNN, задержание прошло в пригороде Майами. Выяснилось, что злоумышленник живет во Флориде, но имеет связи в Нью-Йорке. Оказалось, что у мужчины и раньше были проблемы с законом.

Ранее полиция провела эвакуацию Time Warner, после того как в посылке, направленной экс-главе ЦРУ Джону Бреннану, было обнаружено взрывное устройство. Тогда же аналогичные пакеты поступили в адрес Хиллари Клинтон и Барака Обамы. Все они были идентифицированы как опасные и уничтожены.