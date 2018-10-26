Николая Караченцова похоронят на Троекуровском кладбище
Артист ушел из жизни сегодня в 9 часов. Ему было 73 года.
Фото: Виталий Белоусов, РИА Новости
Народного артиста РСФСР Николая Караченцова похоронят на Троекуровском кладбище. Об этом сообщили сотрудники ГБУ «Ритуал».
Похороны пройдут 29 октября в 14:00 по московскому времени.
Ранее стало известно, что Николай Караченцов ушел из жизни около 9 часов в больнице. Актеру было 73 года. Прощание с ним пройдет 29 октября с 12 до 13 часов в театре «Ленком».