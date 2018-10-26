Народного артиста РСФСР Николая Караченцова похоронят на Троекуровском кладбище. Об этом сообщили сотрудники ГБУ «Ритуал».

Похороны пройдут 29 октября в 14:00 по московскому времени.

Ранее стало известно, что Николай Караченцов ушел из жизни около 9 часов в больнице. Актеру было 73 года. Прощание с ним пройдет 29 октября с 12 до 13 часов в театре «Ленком».