Охранник бердской школы не впустил в здание мать с ребенком-инвалидом

В одну из школ Бердска в Новосибирской области охранник отказался впустить мать с ребенком-инвалидом. Мужчина уверен, что действовал правильно, согласно должностной инструкции.

Случаем заинтересовались в местном фонде помощи людям с ограниченными возможностями. И выяснили, что это проблема не одной конкретной школы.

Елена Пилюгина пришла в школу забрать старшую дочь, младшего ребенка привезла в коляске. У него тяжелая форма ДЦП. Но дальше тамбура охранник женщину не пустил. Он аргументировал это тем, что «по школе нельзя ходить с коляской».

«Вот представляете, вечером, когда здесь идут последние уроки, вкатывается эта коляска, и я не знаю, для каких целей это происходит. Если мы пустим это на самотек. Проезжайте, кто хочет и как хочет. И тогда зачем я здесь сижу?» - рассказал «Звезде» охранник школы № 3 г. Бердска Алексей Обуденых.

На следующее утро Елене позвонил директор школы и объяснил, что охранник все неправильно понял. Согласно инструкции он должен был не просто пропустить женщину с коляской, а еще и помочь ей подняться наверх.

«Мы уже сталкивались с этим и в горбольнице, и в горсуде: нас не пропускают с коляской и говорят: "Оставляйте коляску на улице". Я каждый раз комментирую: "Ребенок-инвалид". И люди относятся с пониманием. Ну трехлетнего ребенка сложно постоянно носить на руках», - рассказала «Звезде» мать ребенка Елена Пилюгина.

Случаем заинтересовался местный фонд помощи инвалидам. О действиях охранника и отсутствии в школе пандусов активисты сообщили местной администрации.