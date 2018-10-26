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«Дух - главное достояние русского воина» - Георгий Саралидзе о строительстве главного храма ВС РФ

Ян Брацкий
18:08 26.10.2018
Все рабочие вопросы, связанные со строительством храма, призваны решать сотрудники специально учрежденного благотворительного фонда «Воскресенье».

Главный храм ВС РФ скоро появится на территории подмосковного парка «Патриот». К началу работ все готово. В основание будущего собора заложен освященный камень. Вскоре на этом месте появится храм, приделы которого будут посвящены небесным покровителям каждого рода войск. Это не просто православный собор, а целый историко-музейный комплекс. В его стенах будут проводить экскурсии и читать лекции.

Все строительные работы ведутся исключительно на народные пожертвования. Открыт специальный банковский счет, на который каждый желающий может перечислить любую необременительную для него сумму и почувствовать свою причастность к большому и благородному делу. На сегодняшний день общими усилиями уже собран 1 201 485 178 рублей, и сбор продолжается.

Инициатива строительства главного храма ВС РФ принадлежит главе оборонного ведомства страны Сергею Шойгу. Его идею горячо поддержали самые разные люди: журналисты и актеры, политики и общественники, певцы и музыканты. Не остался в стороне и радиоведущий Георгий Саралидзе, для которого будущих храм стал личным делом.

«Строительство храма, посвященного воинству, русским солдатам, - это очень важная вещь. Мы об этом говорили со своими слушателями на радиостанции. Дело в том, что это касается, прежде всего духа. А дух, наряду с военачальниками, танками и самолетами, - это самое главное, что есть у русского воинства. Именно дух всегда был одной из главных составляющих побед.

Мой дед погиб в 1941 году, и где бы я ни был, в храмах, посвященных ратному подвигу, это всегда личное. На мой взгляд, у каждого из наших людей такое личное есть. То, что мы сейчас делаем, внося посильную лепту в строительство храма, - это наша личная история, наш личный храм, который посвящен нашим отцам, дедам и прадедам.

Я всеми силами поддерживаю строительство храма, поддерживают его и мои друзья. Я очень надеюсь, что этот храм будет обязательно построен и посвящен нашим личным историям», - рассказал «Звезде» Саралидзе.

Если вы, как и многочисленные герои нашей постоянной рубрики «Построим храм вместе!» готовы оказать посильную помощь строителям, то на нашем сайте, пройдя по этой ссылке, вы найдете всю необходимую информацию, включая банковские реквизиты для перечисления средств.

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