«Дух - главное достояние русского воина» - Георгий Саралидзе о строительстве главного храма ВС РФ

Главный храм ВС РФ скоро появится на территории подмосковного парка «Патриот». К началу работ все готово. В основание будущего собора заложен освященный камень. Вскоре на этом месте появится храм, приделы которого будут посвящены небесным покровителям каждого рода войск. Это не просто православный собор, а целый историко-музейный комплекс. В его стенах будут проводить экскурсии и читать лекции.

Все строительные работы ведутся исключительно на народные пожертвования. Открыт специальный банковский счет, на который каждый желающий может перечислить любую необременительную для него сумму и почувствовать свою причастность к большому и благородному делу. На сегодняшний день общими усилиями уже собран 1 201 485 178 рублей, и сбор продолжается.

Инициатива строительства главного храма ВС РФ принадлежит главе оборонного ведомства страны Сергею Шойгу. Его идею горячо поддержали самые разные люди: журналисты и актеры, политики и общественники, певцы и музыканты. Не остался в стороне и радиоведущий Георгий Саралидзе, для которого будущих храм стал личным делом.

«Строительство храма, посвященного воинству, русским солдатам, - это очень важная вещь. Мы об этом говорили со своими слушателями на радиостанции. Дело в том, что это касается, прежде всего духа. А дух, наряду с военачальниками, танками и самолетами, - это самое главное, что есть у русского воинства. Именно дух всегда был одной из главных составляющих побед.

Мой дед погиб в 1941 году, и где бы я ни был, в храмах, посвященных ратному подвигу, это всегда личное. На мой взгляд, у каждого из наших людей такое личное есть. То, что мы сейчас делаем, внося посильную лепту в строительство храма, - это наша личная история, наш личный храм, который посвящен нашим отцам, дедам и прадедам.

Я всеми силами поддерживаю строительство храма, поддерживают его и мои друзья. Я очень надеюсь, что этот храм будет обязательно построен и посвящен нашим личным историям», - рассказал «Звезде» Саралидзе.

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