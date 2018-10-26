Лавров и Помпео обсудили подготовку контактов лидеров РФ и США

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и американский госсекретарь Майкл Помпео обсудили по телефону подготовку контактов лидеров РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом сообщает МИД РФ.

«Обсуждались актуальные вопросы международной повестки дня и двусторонних отношений в контексте подготовки к предстоящим контактам президентов Российской Федерации и США», - говорится в сообщении ведомства.

Во вторник в Кремле прошла встреча президента РФ Владимира Путина и советника американского лидера по нацбезопасности Джона Болтона. На переговорах поднимались вопросы отношений Москвы и Вашингтона, стратегической безопасности, Договора о РСМД и Сирии.

По итогам переговоров помощник российского президента Юрий Ушаков сообщил, что 11 ноября в Париже состоится встреча Путина и Трампа.