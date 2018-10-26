В Белоруссии прокомментировали просьбу киевского политика не говорить по-русски

Глава Мининформа Белоруссии Александр Карлюкевич рассказал, что в его стране два государственных языка - белорусский и русский. Он отметил, что каждый сам делает выбор, на каком из них говорить. Так Карлюкевич прокомментировал РИА Новости заявление украинского политика Геннадия Зубко.

Ранее министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства на форуме в Гомеле призвал белорусских участников не выступать на русском языке. Сам политик говорил по-украински. Его не послушали.На русском языке говорил свою речь и посол Украины в Минске Игорь Кизим.

Первый форум регионов Белоруссии и Украины проходит 25-26 октября в Гомеле.