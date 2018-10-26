ФСБ опубликовала видео задержания готовивших теракты в Москве членов ИГИЛ*

Федеральная служба безопасности России опубликовала видео обысков и задержания шестерых членов глубоко законспирированной ячейки международной террористической организации «Исламское государство» (запрещена в России решением Верховного суда РФ). Задержание проводилось совместно с МВД РФ.

Руководили ячейкой выходцы из Центрально-Азиатского региона. Преступники планировали совершить теракты в Москве с применением огнестрельного оружия и самодельных взрывных устройств.

Группировку финансировали из-за границы, оттуда преступники получали ЦУ. В ходе обысков были изъяты автоматическое огнестрельное оружие, средства коммуникации с отчетами о подготовке террористических актов, схема изготовления самодельных взрывных устройств, а также денежные средства. Возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.