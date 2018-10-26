Белый дом пригласил Путина в Вашингтон
Во время визита в Тбилиси помощник президента США по национальной безопасности рассказал, что президент РФ был приглашен в Вашингтон.
Фото: Manfred Vollmer, imagebroker.com, Globallookpress
Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон рассказал, что Белый дом пригласил президента России Владимира Путина посетить Вашингтон с официальным визитом. Об этом он заявил во время своего посещения Тбилиси.
В настоящий момент не известно, принял ли российский лидер это приглашение.
Сейчас Джон Болтон находится с официальным визитом в Грузии. Советник американского президента приезжал в Москву 22-23 октября, где он встретился с Путиным. Они обсудили развитие двусторонних отношений, взаимодействие государств по стратегическим вопросам, в том числе и в рамках ДРСМД.