Белый дом пригласил Путина в Вашингтон

Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон рассказал, что Белый дом пригласил президента России Владимира Путина посетить Вашингтон с официальным визитом. Об этом он заявил во время своего посещения Тбилиси.

В настоящий момент не известно, принял ли российский лидер это приглашение.

Сейчас Джон Болтон находится с официальным визитом в Грузии. Советник американского президента приезжал в Москву 22-23 октября, где он встретился с Путиным. Они обсудили развитие двусторонних отношений, взаимодействие государств по стратегическим вопросам, в том числе и в рамках ДРСМД.