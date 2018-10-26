Путину поведали легенду о сотворении мира и подарили пояс охотника

Президенту России Владимиру Путину в музее Ханты-Мансийска рассказали местную легенду о сотворении мира и подарили пояс охотника.

В пятницу российский президент в ходе поездки в Ханты-Мансийск перед началом заседания Совета по национальным отношениям посетил Музей природы и человека.

Сотрудники музея рассказали Путину об истории края и познакомили с народным бытом и культурой шаманов.

Также в музее перед президентом выступила ханты-мансийская сказительница и поэтесса, которая спела свою песню и подарила охотничий пояс из кожи с амулетами, которые охраняют от злых духов.