Путину поведали легенду о сотворении мира и подарили пояс охотника
Сотрудники музея рассказали президенту об истории края и познакомили с народным бытом и культурой шаманов.
Фото: kremlin.ru
Президенту России Владимиру Путину в музее Ханты-Мансийска рассказали местную легенду о сотворении мира и подарили пояс охотника.
В пятницу российский президент в ходе поездки в Ханты-Мансийск перед началом заседания Совета по национальным отношениям посетил Музей природы и человека.
Сотрудники музея рассказали Путину об истории края и познакомили с народным бытом и культурой шаманов.
Также в музее перед президентом выступила ханты-мансийская сказительница и поэтесса, которая спела свою песню и подарила охотничий пояс из кожи с амулетами, которые охраняют от злых духов.