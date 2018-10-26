ФСБ предотвратила теракты в Москве
Сотрудники ФСБ совместно с МВД и ФСВНГ задержали на территории столичного региона шестерых членов глубоко законспирированной ячейки ИГИЛ*. Об этом сообщили в ЦОС ФСБ.
|
ФСБ предотвратила теракты в Москве
Сотрудники ФСБ совместно с МВД и ФСВНГ задержали на территории столичного региона шестерых членов глубоко законспирированной ячейки ИГИЛ*. Об этом сообщили в ЦОС ФСБ.
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
26.10.2018, 14:33
Недружелюбный космос: чем опасны длительные космические полеты
26.10.2018, 09:36
Минобороны РФ показало запуски ракет с фрегата «Адмирал Горшков» в Баренцевом море
25.10.2018, 00:30
Отец Нурмагомедова рассказал о решении Атлетической комиссии по делу его сына
11.09.2018, 12:37
Сборка истребителей Су-35 в цехе секретного завода КнААЗ: фоторепортаж
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
|
Выбор редакции
16:17 В стране и мире
Опубликованы кадры самых масштабных учений НАТО со времен холодной войны
16:10 Армия
Спецназ ЮВО и Пакистана уничтожает боевиков на скалах: кадры учений «Дружба-2018»
15:56 В стране и мире
«Взбесившиеся реки» топят Майкоп: вышедшую из берегов Белую сняли на видео
15:26 В стране и мире
«Киевский патриархат» придумал себе новое название
14:23 В стране и мире
Названы дата и место прощания с Николаем Караченцовым
События дня
Популярное
Подпирающий облака: в Индии откроют самую высокую в мире статую
Слишком короткое платье: оптический обман поставил пользователей в тупик
WhatsApp разработал собственные стикеры
Украинский министр на форуме в Белоруссии попросил не говорить по-русски
Депутат Рады устроил драку в прямом эфире: видео
Автомобильный мост обрушился под большегрузом в Приморье