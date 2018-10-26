Цистерна с авиационным керосином протаранила самолет: видео

В пятницу в аэропорту ЛаГардия в Нью-Йорке произошел инцидент. Цистерна с топливом врезалась в крыло самолета, который готовился к вылету в Майами. По счастливой случайности, никто из 172 пассажиров не пострадал.

О причинах инцидента официальные представители аэропорта пока ничего не сказали. Видео поврежденного крыла опубликовал канал NBC.

Пассажиров пришлось пересадить на другой борт. А «пострадавший» самолет отправили в технический ангар для исключения серьезных повреждений.