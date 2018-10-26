Путин поручил Мутко возобновить работу группы по национальным отношениям

Президент России Владимир Путин на заседании Совета по межнациональным отношениям поручил вице-премьеру РФ Виталию Мутко возобновить деятельность межведомственной рабочей группы по национальным отношениям.

По словам Владимира Путина, группа не собиралась несколько лет.

Также на мероприятии президент призвал строить социально-экономические планы с учетом мнения граждан. По его словам, национальные культурные объединения должны быть активными участниками обсуждения всех ключевых вопросов, которые связаны с развитием городов и поселков.