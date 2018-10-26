В Солсбери неизвестный пытался украсть Великую хартию вольностей

Полиция Великобритании задержала мужчину, который попытался украсть экземпляр Великой хартии вольностей 1215 года из Солсберийского собора. Об этом сообщает издание SalisburyJournal.

Инцидент произошел в четверг около 17 часов по местному времени. В правоохранительных органах заявили, что после того как злоумышленник начал разбивать стеклянную коробку, в которой находился документ, в соборе сработала сигнализация. Полицейские, прибывшие на место происшествия, задержали мужчину, который соответствовал описаниям очевидцев.

Его подозревают в попытке кражи, хранении наступательного оружия и нанесении ущерба. В данный момент он находится в отделении полиции города Мелкшем, куда его доставили для допроса. В результате инцидента экземпляр исторического документа не был поврежден.