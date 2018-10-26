Подпирающий облака: в Индии откроют самую высокую в мире статую

Самая высокая в мире статуя появится в Индии. В бронзе решено увековечить популярного политика и социального лидера Сардара Валлабхая Пателя. Известность он получил в 1947 году, когда вместе с народом боролся за независимость от колониального правления Британии.

Бронзового исполина ростом 182 метра разместили на берегу реки Нармада в западноиндийском штате Гуджарат. На производство статуи ушло 1850 тонн бронзы, сообщает CNN Style.

На торжественной церемонии открытия 31 октября будет присутствовать премьер-министр страны Нарендра Моди.

«В мире люди часто говорят об американской статуе Свободы. Мы хотим сделать статую Сардара Пателя в два раза больше статуи Свободы», - заявил Нарендра Моди, общаясь с журналистами.

Габариты американской достопримечательности действительно меркнут по сравнению с индийской статуей. Она вместе с пьедесталом не дотягивает и до 100 метров.

Инициатива постройки огромной статуи принадлежит самому премьер-министру Индии. Восемь лет назад он занимал пост главного министра штата Гуджарат. Предполагаемая стоимость всего проекта - 410 миллионов долларов США. Деньги собирали по всей стране.

Помимо статуи, на берегу реки возвели музей, исследовательский и развлекательный центры, а также трехзвездочный отель неподалеку.