Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 7,5% годовых. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

В сообщении говорится, что такое решение было принято советом директоров 26 октября.

Также ЦБ прогнозирует годовую инфляцию в интервале 5-5,5 % по итогам 2019 года с возвращением к 4% в 2020 году.

Подчеркивается, что Банк России будет оценивать целесообразность дальнейшего повышения ключевой ставки, учитывая динамику инфляции и экономики относительно прогноза, а также риски со стороны внешних условий и реакции на них финансовых рынков.