Опубликованы кадры самых масштабных учений НАТО со времен холодной войны

Учения НАТО Trident Juncturе начались 25 октября и закончатся 7 ноября. Он проходят в Норвегии.

По словам генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, в маневрах примут участие порядка 50 тысяч военнослужащих, 250 самолетов, 65 кораблей и десять тысяч транспортных средств. В учениях участвуют все 29 стран альянса, а также Швеция и Финляндия.

Это самые масштабные маневры альянса со времен холодной войны. Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу отметил, что активность НАТО у границ России достигла небывалого уровня.

Учения проходят в три этапа: этап развертывания сил, который продолжался с августа по октябрь, основная фаза - с 25 октября по 7 ноября и командно-штабные учения - с 13 по 24 ноября.