«Взбесившиеся реки» топят Майкоп: вышедшую из берегов Белую сняли на видео

Из-за продолжительных проливных дождей река Белая в Адыгее вышла из берегов. Пользователи публикуют в Сети видео «кипящей реки», которая превратилась в огромный грязный фонтан.

«Бурлящая река Белая вчера в Адыгее», - подписано к посту в аккаунте krasnodar_kray в Instagram. «Вот такая жесть в Майкопе - здесь взбесилась река Белая», - отмечается в аккаунте hello_sochi.

Как сообщает издание «Живая Кубань», вода залила трассу в районе поселка Каменномостского в Майкопском районе Республики Адыгея на развязке Гузерипль - плато Лаго-Наки.

МЧС по Адыгее распространило экстренное предупреждение в связи с комплексом неблагоприятных метеорологических явлений. В ближайшие двое суток на территории республики ожидаются сильные дожди в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра 20-25 метров в секунду. Возможны подтопления пониженных участков, не имеющих естественного стока воды.

Ливни обрушились на Краснодарский край в ночь на 25 октября. Шесть человек погибли. Тела четырех из них обнаружены при обследовании домов в Апшеронском районе, где подтоплено около двух тысяч домов.

В четверг оперативные службы отселили из подтопленных жилых домов в Туапсинском районе 377 человек, в том числе 186 детей. Эвакуация проводилась и на других территориях. В районах бедствия начались восстановительные работы.