В Москве может появиться улица в честь Николая Караченцова

В Москве может появиться улица, названная в честь актера театра и кино Николая Караченцова. С такой инициативой выступил руководитель столичного Департамента развития новых территорий Владимир Жидкин. Скорее всего, улица появится на территории Троицкого и Новомосковского административного округа (ТиНАО).

«Это наша идея, как к ней отнесутся в городской межведомственной комиссии по наименованию территориальных единиц, мы не знаем. Пока что мы только озвучили эту идею», - рассказал Жидкин в интервью АГН «Москва».

Николая Караченцова не стало этим утром. Актер ушел из жизни после тяжелой продолжительной болезни. Последние годы звезда «Ленкома» страдала от онкологии. Лучевая терапия в Израиле немного отсрочила развитие болезни, но вскоре Караченцов заболел воспалением легких и уже не оправился. На здоровье сказались и серьезные травмы, полученные в ДТП, в которое он попал 13 лет назад.

За свою творческую биографию Николай Караченцов успел сняться более чем в 100 фильмах, среди которых «Старший сын», «Собака на сене», «Белые росы», «Человек с бульвара Капуцинов».

Не менее известны и любимы его театральные персонажи. Особенно известен образ графа Резанова из рок-оперы «Юнона и Авось».