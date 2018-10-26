«Киевский патриархат» придумал себе новое название

В украинской неканонической церкви решили полностью заимствовать название Украинской православной церкви. Вторым официальным названием останется Киевский патриархат. Соответствующий законопроект уже внесен в Верховную раду.

В структуре заявили, что после обретения автокефалии церковь получит новое название - УПЦ, а каноническая УПЦ Московского патриархата должна называться Русской православной церковью в Украине, сообщает РИА Новости.

Киев и неканонические церковные структуры надеются получить от Константинополя томос об автокефалии, при этом выдать его могут только «объединенной» церкви.

В середине октября Константинопольский патриархат заявил, что началась процедура предоставления автокефалии неканонической церкви на Украине. В частности, он отменил решение от 1686 года о передаче Киевской епархии в юрисдикцию Московского патриархата. Также была снята анафема, наложенная РПЦ на главу самопровозглашенного Киевского патриархата Филарета.

На заседании Синода Константинопольский патриархат сообщил, что приступает к процессу предоставления украинской церкви автокефалии. Было решено восстановить ставропигию в Киеве. В РПЦ такие действия назвали церковным расколом.