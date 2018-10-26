Топилин пояснил свои слова о беспрецедентном росте зарплат

Министр труда и соцзащиты Максим Топилин заявил, что хорошие новости надо оценивать позитивно. Так он прокомментировал свое заявление о беспрецедентном росте зарплат в России.

Он пояснил, что ничего не придумывает, а опирается на данные Росстата.

«Я считаю, что хорошие новости должны восприниматься нормально. А это почему-то вызывает какие-то вопросы», - сказал министр.

По словам Топилина, «каждый на себя мерит», так как у одних зарплата выросла больше, а у других - меньше.

Ранее Максим Топилин заявил, что заработная плата в России беспрецедентно растет в реальном и номинальном выражении. Она увеличилась почти на 11%.