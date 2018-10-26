Топилин пояснил свои слова о беспрецедентном росте зарплат
Министр труда и защиты отметил, что не придумывает информацию о росте зарплат в России, а опирается на данные Росстата.
Фото: Виталий Белоусов, РИА Новости
Министр труда и соцзащиты Максим Топилин заявил, что хорошие новости надо оценивать позитивно. Так он прокомментировал свое заявление о беспрецедентном росте зарплат в России.
Он пояснил, что ничего не придумывает, а опирается на данные Росстата.
«Я считаю, что хорошие новости должны восприниматься нормально. А это почему-то вызывает какие-то вопросы», - сказал министр.
По словам Топилина, «каждый на себя мерит», так как у одних зарплата выросла больше, а у других - меньше.
Ранее Максим Топилин заявил, что заработная плата в России беспрецедентно растет в реальном и номинальном выражении. Она увеличилась почти на 11%.