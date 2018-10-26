Завершена опись совместного имущества Петросяна и Степаненко

Имущество, которое знаменитые юмористы Петросян и Степаненко собираются поделить при разводе, наконец описали. Эта работа завершилась накануне, перед очередным заседанием Хамовнического суда Москвы, рассказал Сергей Жорин, адвокат Петросяна.

«Закончена опись имущества, она странная, написана от руки, там сложно что-то разобрать. Следующий этап - оценка имущества. Опись шла несколько месяцев, оценка может занять годы», - цитирует юриста РИА Новости.

Чтобы не растягивать и без того длительный судебный процесс, Жорин намерен ходатайствовать перед судом о вынесении раздела имущества в отдельное производство. Таким образом, супруги смогут официально расстаться и уже потом делить недвижимость, деньги на счетах, предметы старины и прочие ценности, нажитые в браке.

В настоящий момент Хамовнический суд рассматривает два иска: первый от юристов, представляющих интересы Елены Степаненко, второй, встречный, от Евгения Петросяна. Разойтись полюбовно пара не смогла во многом из-за того, что поделить имущество самостоятельно оказалось просто невозможно.

Степаненко и Петросян поженились более 30 лет назад. О причинах, побудивших развестись, пара умалчивает. Инициатором развода стала супруга известного комика. Она назвала процесс «житейским делом». До этого в СМИ несколько раз появлялись статьи с громкими заголовками о том, как супруги делят имущество, стоимость которого, по разным оценкам, может достигать полутора миллиардов рублей.