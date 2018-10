Певица Шинейд О'Коннор приняла ислам и сменила имя

Ирландская певица Шинейд О'Коннор решила радикально изменить свою жизнь. Поэтому она приняла ислам и сменила имя. Теперь женщина стала Шухадой Давитт и постит в Instagram свои фотографии в хиджабе. В одном из сообщений она поблагодарила «своих братьев и сестер» за то, что приняли ее в свою общину.

Певица уже пытается петь азан - призыв к молитве в исламе. Шинейд весьма строга к себе и отмечает, что «ее произношение еще неправильно», но обещает, что оно улучшится, когда она исполнит азан как минимум 100 раз.

Here is my 1st attempt at singing the Azan. I got some pronouncition wrong because emotions took me from my page... but there’ll be hundreds of others onstage to come ... https://t.co/vDFyheqOOc