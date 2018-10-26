Школьник из Новокузнецка перепутал время и ночью пошел в школу

В Новокузнецке экипаж ДПС в три часа ночи заметил на автобусной остановке мальчика. Позже выяснилось, что ребенок, ученик 5-го класса, ждал автобуса, чтобы отправиться в школу. Об этом сообщил портал city-n.ru.

Инспекторы посадили школьника в патрульный автомобиль, включили печку и позвонили его маме, которая спала дома и не знала, что сын уже отправился в школу. Сотрудники ДПС довезли мальчика до дома и выяснили, что у него сбилось время на телефоне. Будильник зазвонил, он встал, оделся и отправился на учебу, а маму решил не будить.

Женщина поблагодарила сотрудников ДПС за то, что те вернули ее ребенка живым и невредимым.