МФЦ опроверг информацию об обязательной замене полисов ОМС

В центре «Мои документы» опровергли сообщения об обязательной замене полисов ОМС до 1 ноября. Ранее такая информация появилась в ряде СМИ.

«Данные, содержащиеся в этих публикациях, не являются достоверными и вводят жителей в заблуждение», - сообщили «Звезде» в пресс-службе МФЦ.

В центре «Мои документы» напомнили, что поменять полис ОМС можно в любое время в течение года. При этом заменить страховую компанию можно только один раз в год - сделать это возможно до 1 ноября каждого года. Замена страховой медицинской организации возобновится с 1 января следующего года.

«Подать заявление об изготовлении полиса ОМС в связи со сменой страховой организации возможно только в страховой компании», - добавили в пресс-службе МФЦ.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что до 1 ноября необходимо заменить полис обязательного медицинского страхования.