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Недружелюбный космос: чем опасны длительные космические полеты

Ян Брацкий
14:33 26.10.2018
Для проведения исследований международная команда ученых отобрала десять космонавтов, которые провели на орбите в среднем более полугода.
Недружелюбный космос: чем опасны длительные космические полеты
Фото: nasa.gov

Длительное пребывание космонавтов на орбите чревато изменением работы головного мозга. То, что жизнь и работа на борту космической станции не лучшим образом сказываются на здоровье человека, известно давно, теперь же группа международных ученых подтвердила это экспериментальным путем. Отчет представлен в пресс-релизе на сайте издания EurekAlert!

Исследователи оценили работу человеческого мозга в условиях микрогравитации и пришли к выводу, что процесс восстановления работоспособности при длительном пребывании в неблагоприятных условиях на орбите может занять до одного года.

Чтобы подтвердить свои догадки, врачи исследовали десять космонавтов, которые в разное время провели на околоземной орбите в среднем по 189 дней. Все они прошли обследование на магнитно-резонансном томографе до полета за пределы гравитации и по возвращении с МКС.

В итоге у тех, кто вернулся недавно, объем так называемого серого вещества, состоящего преимущественно из нейронов, значительно сократился в сравнении с этим объемом перед полетом. Более того, спустя полгода количество мозговых клеток не успело восстановиться до прежнего уровня.

Это оказалось не единственной проблемой космонавтов, пребывающих на орбите слишком долго.

Медики отметили повышение уровня спинномозговой жидкости в головном мозге. Проблемы со зрением у некоторых космонавтов врачи связывают именно с этим. Жидкость может оказывать давление на зрительный нерв.

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