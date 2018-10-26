Названы дата и место прощания с Николаем Караченцовым

Прощание с актером Николаем Караченцовым пройдет в его родном театре «Ленком», службе в котором он отдал всю свою жизнь. Церемония состоится в понедельник, 29 октября, в 10 часов. Гражданская панихида продлится с 12 до 13 часов.

«Ленком» сообщил на своей странице в соцсети Facebook, что в память об артисте вечером того же дня в театре пройдет спектакль «Юнона и Авось».

Легендарный актер родился 27 октября 1944 года в Москве и создал за свою жизнь неисчислимое множество ярких образов. В театр он попал по распределению после Школы-студии МХАТ. Караченцов был чрезвычайно убедителен в любой роли, но известность и зрительскую любовь приобрел после спектакля «Тиль».

В 2005 году актер попал в крупное ДТП и получил серьезную черепно-мозговую травму, восстановиться после которой окончательно так и не смог. Друзья и коллеги артиста вспоминают его как замечательного человека.