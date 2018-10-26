В Бельгии на берег выбросился 35-тонный кит: видео

На бельгийское побережье из Северного моря выбросило тушу 18-метрового кита весом 35 тонн. Уточняется, что млекопитающее попало на сушу в ночное время.

По мнению экспертов, тело кита сохранилось достаточно хорошо. При этом образцы его тканей были направлены в Гентский университет для анализа. Ожидается, что там будет выявлена причина смерти млекопитающего.

Видео было опубликовано на Facebook. На кадрах видно дрейфующую тушу кита, которая затем оказалась на берегу. Вокруг него уже начали работу специалисты.

В настоящее время причины смерти кита неизвестны. Останки планируется уничтожить, уточняет газета leparisien.

В августе этого года туристы наблюдали один забавный и в то же время пугающий случай с другим китом - морское млекопитающее пускало фонтан в нескольких десятков метров от лодки, после чего резко выпрыгнул из воды, перевернулся в воздухе на глазах у зрителей и тут же скрылся.