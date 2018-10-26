Названа причина смерти Николая Караченцова

Сын актера Николая Караченцова Андрей назвал причину смерти своего отца. По его словам, у артиста перестали работать почки.

Об этом Андрей сообщил радиостанции «Говорит Москва». Караченцова не стало утром пятницы, 26 октября, в одной из столичных больниц. Актер не дожил один день до своего 74-летия.

Николай Караченцов родился 27 октября 1944 года в Москве, с отличием окончил Школу-студию МХАТ, а в 1967 году поступил в «Ленком», в котором и прослужил всю свою жизнь, создав множество ярких образов.

В 2005 году актер попал в крупное ДТП и получил серьезную черепно-мозговую травму, восстановиться после которой окончательно так и не смог. Друзья и коллеги артиста вспоминают его как замечательного человека.