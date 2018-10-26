Самолет принца Гарри и Меган Маркл не смог сесть в Сиднее из-за другого лайнера

Самолет принца Гарри и его супруги Меган Маркл не смог с первого раза зайти на посадку в аэропорту Сиднея и ушел на второй круг. Причиной этого стал другой самолет, который якобы «слишком медленно двигался по полосе».

Однако пассажиры не растерялись и решили, что второй круг - это отличная возможность еще раз увидеть залив. Видео с посадкой и прекрасный вид опубликовал в своем Twitter австралийский журналист Саймон Аткинсон.

Через несколько минут борт успешно приземлился.