Пора менять резину: автоэксперты рассказали об опасности зимних дорог

По мнению представителя Федерации автовладельцев Дмитрия Клевцова, покрышки уже нужно менять, правда, не на всесезонную, а на зимнюю резину.

«Во всех автошколах учат, что смена резины происходит тогда, когда среднесуточная температура равна +5... +8 °C с учетом ночных заморозков. Сейчас погода как раз в этих критериях, и менять надо. Лучше менять на зимнюю, а не на "всесезонку" - такого понятия, как всесезонная, просто нет. Но в любом случае менять летнюю нужно, чтобы не рисковать», - рассказал Клевцов.

В то же время не стоит забывать и об элементарных правилах безопасности, включающих вождение на низкой скорости и плавные нажатия на гашетку газа. Автоэксперт Игорь Моржаретто дал читателям сайта телеканала «Звезда» несколько базовых советов, касающихся аккуратного вождения.