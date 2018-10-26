Зампрокурора Башкортостана задержали в аэропорту при попытке улететь из страны

Против первого заместителя прокурора Башкирии Олега Горбунова и заместителя начальника управления прокуратуры Артура Шаретдинова возбудили уголовное дело по статье о получении взятки.

Указанные лица были задержаны в аэропорту Шереметьево при попытке улететь из России. Как сообщает Следственный комитет России, вскоре должностным лицам предъявят обвинение.

Горбунов и Шаретдинов получили от первого заместителя главы администрации Уфы взятку в размере 10 миллионов рублей. Взамен они должны были «замять» уголовное дело о махинациях должностных лиц с программой переселения граждан из аварийного жилья.