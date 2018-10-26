Зампрокурора Башкортостана задержали в аэропорту при попытке улететь из страны
Сотрудники прокуратуры получили от первого замглавы администрации Уфы взятку в размере 10 миллионов рублей.
Фото: Кирилл Каллиников, РИА Новости
Против первого заместителя прокурора Башкирии Олега Горбунова и заместителя начальника управления прокуратуры Артура Шаретдинова возбудили уголовное дело по статье о получении взятки.
Указанные лица были задержаны в аэропорту Шереметьево при попытке улететь из России. Как сообщает Следственный комитет России, вскоре должностным лицам предъявят обвинение.
Горбунов и Шаретдинов получили от первого заместителя главы администрации Уфы взятку в размере 10 миллионов рублей. Взамен они должны были «замять» уголовное дело о махинациях должностных лиц с программой переселения граждан из аварийного жилья.