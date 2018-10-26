Путин выразил соболезнования родным и близким Николая Караченцова

Соболезнования родным и близким актера театра и кино Николая Караченцова выразил президент Владимир Путин. В телеграмме, адресованной супруге и сыну актера, глава государства назвал его «подлинной звездой кинематографа и легендарного «Ленкома».

«Николай Караченцов был выдающимся артистом. Миллионы людей искренне любили этого яркого, неординарного, обаятельного человека, восхищались его силой духа и стойкостью. Уход Николая Петровича - огромная, невосполнимая утрата для родных и близких, друзей и коллег. Для всех нас», - написал Путин.

Николая Караченцова не стало этим утром в девять часов. Он умер в больнице на руках у своей супруги. Артист страдал от онкологического заболевания. Он ушел из жизни в возрасте 73 лет, не дожив до очередного дня рождения всего один день.