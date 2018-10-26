Слишком короткое платье: оптический обман поставил пользователей в тупик

Весьма пикантную, на первый взгляд, оптическую иллюзию опубликовал портал Imgur. В кадре невеста в свадебном платье, которое несколько короче, чем нужно. Кажется, что это уже перебор, но, приглядевшись, понимаешь, что обвинять девушку в бесстыдстве не нужно - все дело в «удачной» композиции.

Некоторые пользователи сразу заметили подвох, а кто-то так и не смог догадаться, в чем же дело, пока не прочел комментарии.

За день фотографию посмотрели более 100 тысяч раз.