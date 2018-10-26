Пешеходы в Турции рухнули вместе с асфальтом в яму: видео

Камеры видеонаблюдения зафиксировали в турецком городе Диярбакыр шокирующий случай.

На кадрах, опубликованных на YouTube, видно, как две девушки неспешно прогуливаются по одной из местных улиц. В какой-то момент они встают, продолжая разговаривать, однако тут и происходит инцидент - под ногами подруг в буквальном смысле проваливается асфальт.

В настоящее время данных об их состоянии нет. На видео показано, как в момент трагедии к девушкам на помощь сбегаются все очевидцы произошедшего.

Обстоятельства происшествия выясняются.