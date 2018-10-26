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«Даже снимая о войне, ты подвергаешься опасности» - Погодина об исполнении трюков в фильме «Несокрушимый»

Лина Давыдова
13:52 26.10.2018
Народная артистка России и продюсер фильма «Несокрушимый» Ольга Погодина в программе «Между тем» на телеканале «Звезда» рассказала, как снималась картина.

Народная артистка России и продюсер фильма «Несокрушимый» Ольга Погодина рассказала об опасных трюках, которые выполнялись каскадерами и актерами во время съемок картины.

«Даже снимая о войне, ты подвергаешься опасности. Потому что у тебя работает техника, у тебя трюки, связанные с жизнью людей. Во-первых, ты должен отдавать себе в этом отчет, потому что произойти может что угодно. Когда мы снимали несколько боевых зарядов, так как нам нужно было, чтобы танки несколько раз отстрелялись, произошел один самопроизвольный выстрел. Это боль моей души, потому что все могло закончиться трагедией. Хорошо, что все закончилось нормально», - поделилась Погодина в программе «Между тем» на телеканале «Звезда».

Во время создания картины «Несокрушимый» один из танкистов получил ожог третьей степени. Это произошло уже к финалу съемочного процесса.

«Танками управляли профессиональные танкисты. И на финальных кадрах один парень расслабился и не надел балаклаву и перчатки. Причем он все подписывал, это была его ответственность, он знал, что нужно делать, но подумал, что проскочит. Перед танком взрывался пиротехнический заряд, но в нем был живой огонь... А в танках 1942 года есть промежутки между броней. И сквозь эти промежутки огонь на поле сражения засасывается внутрь танка. В одно мгновение он получил ожог рук и лица третьей степени», - рассказала Погодина.

В съемках фильма была задействована настоящая техника, в том числе и танк КВ-1. Именно на таком танке экипаж Семена Коновалова летом 1942 года и отбил атаку немцев.

«Один абсолютно реальный, музейный, который есть на военно-технической базе "Мосфильма". Он ходовой, у него нормальная ходовая часть, он двигался, делал трюки. Но у него был дублер, с которым происходили страшные вещи: у него башню отрывало», - отметила Погодина.

Помимо КВ-1, в съемках участвовали и легендарные танки Т-34. Но, как пояснила Ольга Погодина, зрители увидят на экранах боевые машины 1944 года выпуска, а не 1942-го.

«Т-34, которые использованы в картине, действительно не 1942 года выпуска, а 1944-го. Во всех советских фильмах сняты танки тоже 1944 года. Потому что ни одного Т-34 1942 года на ходу не осталось. Если бы мы делали фильм в компьютерной графике, то действительно нарисовали бы их такими, какие были в 1942 году, и дула у них были бы короче. Но мы специально этого не делали, чтобы в этом была жизнь, чтобы танки были героями - настоящими, одушевленными», - объяснила Погодина.

Фильм «Несокрушимый» вышел на широкие экраны в минувший четверг, 25 октября. Он повествует о бессмертном подвиге экипажа танка КВ-1 летом 1942 года под Ростовом. Экипаж Семена Коновалова на неисправной боевой машине в одиночку уничтожил в общей сложности более 20 боевых машин Третьего рейха.

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