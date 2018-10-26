СМИ: мэр города на Урале сбил ребенка и скрылся с места происшествия

Глава города Верхотурье на автомобиле сбил ребенка и скрылся с места ДТП.

Подросток ударился об автомобиль, но не получил никаких травм и самостоятельно покинул место происшествия. Однако и водитель поступил так же и не сообщил об инциденте в полицию. Об этом сообщает издание «Правда УРФО» со ссылкой на областной главк МВД.

Против виновника ДТП возбудили административные дела по статьям «Легкий вред здоровью» и «Оставление места аварии».