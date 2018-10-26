СМИ: мэр города на Урале сбил ребенка и скрылся с места происшествия
Подросток ударился о машину, но не получил травм и покинул место происшествия. Так же поступил и высокопоставленный водитель автомобиля.
Фото: Максим Богодвид, РИА Новости
Глава города Верхотурье на автомобиле сбил ребенка и скрылся с места ДТП.
Подросток ударился об автомобиль, но не получил никаких травм и самостоятельно покинул место происшествия. Однако и водитель поступил так же и не сообщил об инциденте в полицию. Об этом сообщает издание «Правда УРФО» со ссылкой на областной главк МВД.
Против виновника ДТП возбудили административные дела по статьям «Легкий вред здоровью» и «Оставление места аварии».