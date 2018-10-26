Из-за потопа в Краснодарском крае отменено движение десятков поездов

Потоп в Краснодарском крае внес существенные коррективы в движение пассажирских поездов на северокавказском участке пути. Отменено движение 36 поездов. Информацию об этом пресс-служба СКЖД разместила на своем официальном сайте.

В связи с непогодой и перерывом в движении на участке Горячий ключ - Адлер отменяются поезда 25, 26 и 27 октября отправлением из Адлера, Сухума, Имеретинского курорта, Розы Хутор, Майкопа и поезда отправлением в Адлер, прибывшие накануне на другие станции.

Разрушения, которые принесла стихия, огромны. На перегоне Греческий - Туапсе бурные потоки дождевой воды просто смыли 200-метровый участок пути. На станции Туапсе и перегоне Греческий - Кривенковская вода затопила рельсы, а на станции Водопадный сошел селевой поток.

Краснодарский край оказался в эпицентре сильнейшего подтопления. Непрекращающиеся ливни затопили дома и улицы городов и поселков. Остановлено движение общественного транспорта, тысячи семей остались без электроэнергии, сотни человек были вынуждены покинуть свои жилища.

Ранее в СК РФ сообщили о возбуждении уголовных дел в связи со случаями гибели людей, большинство из которых захлебнулись в дождевых потоках. Не прекращается поисково-спасательная операция. Наращивается группировка сил и средств МЧС в регионе.