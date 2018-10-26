Первый снег выпал в Москве

В Москве в пятницу, 26 октября, ожидается снег, местами возможны осадки. Столбик термометра упадет от отметки +3…+5 градусов. Такие данные приводит Гидрометцентр.

«Ветер западной четверти пять-десять метров в секунду», - говорится в сообщении.

В достоверности информации смогли убедиться и сами москвичи, которые сегодня утром уже увидели первый снег. В частности, осадки выпали на западе, а также на северо-западе и в центре Москвы. Но снег на земле не остается и быстро тает.

«На базовой столичной метеостанции ВДНХ в 03:00 по московскому времени впервые в сезоне зафиксирован снег», - отметили синоптики.

В то же время снег не оказал влияния на ситуацию на дорогах.

Ранее москвичам расказали, когда стоит начинать менять на своих автомобилях летнюю резину на зимнюю. По словам синоптиков, в октябре температура воздуха в столичном регионе будет незначительно превышать климатическую норму.